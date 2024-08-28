Россиян предупредили о росте числа нелегальных таксистов

В РФ спрогнозирован рост количества нелегальных таксистов. С 1 сентября 2024 года водители такси обязаны страховать своих пассажиров. Специально для этого были созданы полисы страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), однако в беседе с Gazeta.ru эксперты выразили опасения, что многие водители из соображений экономии не будут покупать страховку и начнут работать нелегально.

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«Есть кризис недоверия таксомоторного рынка к страховым компаниям. Это началось, когда рынок столкнулся с отказами в выдаче полисов ОСАГО легкового такси, а далее с кратным ростом стоимости полиса. Появление допстрахования для перевозчиков ещё больше ухудшает отношения со страховщиками, и многие таксопарки и самозанятые водители такси рассматривают возможность работать в нелегальном поле. Тарифный коридор на полис ОСГОП начинается от 1,3 тыс. рублей, но ряд страховых компаний уже заявил о сумме в 3,5 тыс. рублей для такси», — отметила глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время в России начнут появляться дешёвые услуги пассажирских перевозок, а цены будут снижены за счёт отказа от услуг агрегаторов. Заказы же водители будут получать через мессенджеры и чаты.

Однако Зарипова подчеркнула, что безопасность пассажиров в этом случае никто не сможет гарантировать.

Также ожидается, что с 1 сентября цены на такси в России взлетят вверх. Все компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, обязаны оформлять полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Он страхует жизнь, здоровье и имущество пассажиров. Ранее таксистам не обязательно было оформлять эту страховку, но новые правила вступят в силу с 1 сентября. Представители отрасли категорически не согласны с новым обязательным страхованием.