В Подмосковье введут собственные штрафы за проезд по платным дорогам

Появятся новые штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. Их введут в Московской области: с 1 января 2025 года в КоАП Подмосковья внесут правки, содержащие новые санкции за бесплатный проезд по региональным платным автотрассам. Как пишет «Коммерсантъ», штраф для физического лица, проехавшего «зайцем» на легковом автомобиле, составит три тысячи рублей — вдвое больше единого штрафа для «легковушек», который действует сейчас.

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Юридическое лицо за неоплату проезда по платным автодорогам Подмосковья будут наказывать уже на 10 тысяч рублей. А при проезде грузовика и автобуса сумма штрафа составит пять и 15 тысяч рублей соответственно.

При этом санкции применять будут не чаще одного раза в сутки, а при оплате долга в течение 20 дней после вынесения наказание отменят. Новый порядок будет работать на Мытищинской хорде и Южнолыткаринской дороге — региональным автотрассам, участки которых собираются открыть до конца нынешнего года.

Сейчас водителей легковушек, не оплачивающих проезд по любым платным дорогам, наказывают штрафом в 1,5 тысячи рублей. Для водителей грузовиков и автобусов он составляет пять тысяч рублей. Однако с появлением региональных платных трасс власти решили дать регионам полномочия устанавливать свои санкции: они смогут это делать с 1 сентября.

Резко вырастут, в частности, штрафы в Москве на проспекте Багратиона и Московскому скоростному диаметру. Они будут аналогичны подмосковным. А в Санкт-Петербурге с физлиц будут взимать те же три тысячи рублей, а с юрлиц — 30 тысяч при поездках по Западному скоростному диаметру.