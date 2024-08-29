В России вырос спрос на люксовые автомобили с пробегом

На вторичном рынке выросли продажи люксовых автомобилей.

Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в июле этого года россияне купили 209 подержанных машин люкс-класса. Это на 8% больше, чем в июле прошлого года, когда было продано 194 автомобиля данного сегмента. И чуть больше, чем в июне этого года — на две машины.

Больше всего в июле покупателей интересовали Bentley, чья доля (73 единицы) составила 35% от всех купленных люксовых автомобилей с пробегом. Rolls-Royce (42 единицы) идёт следом с 20% сегмента вторичного рынка. В пятёрку также вошли Lamborghini (38), Maserati (30), Ferrari (19) и Aston Martin (7).

Среди моделей лидирует также Bentley — Continental GT приобрели 36 раз, Lamborghini Urus — 30 и Bentley Continental Flying Spur — 19.

Чаще всего подержанный люкс покупали в Москве (125 единиц), что составляет 60% от общего объема. Далее идут Подмосковье и Санкт-Петербург (20 и 15 единиц соответственно). В остальных регионах страны показатели составили менее 10 единиц.

За семь месяцев текущего года на вторичном рынке автомобилей люкс-класса было куплено 1 264 машины, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.