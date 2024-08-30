Москвич пропустил свою остановку и угнал грузовик, чтобы вернуться домой

Москвич ехал на общественном транспорте и пропустил остановку. Выйдя на улицу, он решил угнать грузовик, чтобы вернуться домой. Об этом инциденте «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

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— Злоумышленник, следуя на общественном транспорте, проспал свою остановку и вышел на 16-й Парковой улице. Подойдя к припаркованному рефрижератору, он дернул за ручку, дверь оказалась открытой. В салоне автомобиля подозреваемый нашел ключи и решил вернуться на данной автомашине домой, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По пути домой в грузовике кончилось топливо. Мужчина приехал на заправку и хотел оплатить бензин позднее, оставив в качестве залога паспорт. Получив отказ, подозреваемый оставил угнанный грузовик на заправке и скрылся.

Ранее в Екатеринбурге мужчина угнал автомобиль скорой. Обвиняемого приговорили к 2,5 года принудительных работ.

Кроме этого в Москве угнали кроссовер Lamborghini стоимостью более 25 миллионов рублей. Автомобиль нашли неподалеку от места угона. Подозреваемый был задержан.