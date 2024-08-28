Начались финальные испытания спайдера Mercedes-AMG PureSpeed

Это первая машина в эксклюзивной линейке Mythos: двухместка на базе родстера SL полностью лишена крыши и лобового стекла. Её планируется выпустить тиражом в 250 экземпляров. Тестовая программа включает как испытания на дорогах общего пользования в Италии, так и работу на полигонах.

© Motor.ru

На дороги северной Италии вышли закамуфлированные спайдеры Mercedes-AMG PureSpeed. В прошлом году в Монако двухместку представили в статусе концепт-кара. Но уже тогда было известно, что её планируется выпустить тиражом в 250 экземпляров.

Программа финальных испытаний включает пробег по дорогам разного качества на севере Италии. Затем машины для скоростных испытаний планируется перевезти южнее, на полигон Нардо в Апулии. Он славится скоростным кольцом протяжённостью 12,5 километра: за счёт большого поперечного уклона по внешней полосе можно двигаться на скорости 240 километров в час, не отклоняя руль от «ноля». Общая дистанция испытаний превысит 3000 километров.

© Mercedes-Benz AG

© Mercedes-Benz AG

© Mercedes-Benz AG

Автомобиль создан на основе серийного родстера SL-класса, но полностью лишён не только крыши, но и лобового стекла: вместо него установлена продольная Y-образная дуга безопасности, напоминающая устройство Halo на современных болидах Формулы-1. Она не только защищает седоков при перевороте, но и служит усилителем кузова, силовая структура которого ослаблена отсутствием крыши.

Дизайн суперкара явно вдохновлён гоночными Мерседесами первой половины 50-х — обтекаемым болидом Формулы-1 W196 и спорткаром 300 SLR для дорожных гонок. По сути, ездить на PureSpeed можно лишь в шлеме. Кстати, два шлема будут входить в серийную комплектацию автомобиля. Они разработаны специально для этого проекта и прошли аэродинамическую доводку.

© Mercedes-Benz AG

© Mercedes-Benz AG

Спайдер Purespeed — первый автомобиль в целой линейке Mythos, куда войдут самые дорогие и эксклюзивные машины. Производство начнётся в следующем году: машину выпустят тиражом в 250 экземпляров, которые распределят между избранными клиентами. Партнёром Mercedes-Benz в этом проекте выступает итальянская компания Pininfarina. Знаменитое дизайн-ателье в последние годы переключилось на мелкосерийное производство эксклюзивных суперкаров.

Технических подробностей пока не обнародовали. Но мы практически уверены, что под капотом должен оказаться силовой агрегат от одной из топовых версий родстера SL: либо турбомотор V8 4.0 мощностью 585 лошадиных сил, либо гибридная система отдачей 816 лошадиных сил. Впрочем, мы бы не исключали, что для эксклюзивного спайдера силовую установку могут доработать.