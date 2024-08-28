УАЗ внепланово поднял зарплаты работникам

С 1 октября производитель внедорожников повысит часовые тарифные ставки и должностные оклады основным и вспомогательным рабочим. Размер повышения — 5%.

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«Ульяновский автомобильный завод выполняет все намеченные производственные планы. Такой результат работы позволяет нам повышать уровень заработной платы», — заявил генеральный директор ООО «УАЗ» Алексей Спирин.

Это уже вторая индексация за последние месяцы: в марте 2024 года должностные оклады и часовые тарифные ставки сотрудников были проиндексированы на 10%. А по итогам 2023-го суммарная индексация составила 21%.

Также руководство автозавода приняло решение выплатить дополнительную ежегодную премию, но её размер будет определен только под занавес года по итогам работы автопроизводителя за 12 месяцев.

Кстати, на мощностях Ульяновского автозавода вскоре начнётся производство новой модели — перелицованного «китайца» JAC T6. Выпуском модели займётся отдельный конвейер, где также делают Sollers Argo.