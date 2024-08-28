Производство легковых автомобилей в РФ за семь месяцев выросло

Производство легковых автомобилей в России по итогам января - июля 2024 года увеличилось в годовом сравнении на 55,2% и составило 391 тыс. машин, следует из данных Росстата.

В июле 2024 года выпуск легковых автомобилей вырос по отношению к июлю 2023 года на 23,6%, но при этом снизился по отношению к июню 2024 года на 7,2%.

За семь месяцев 2024 года выпущено 108 тыс. грузовых автомобилей, что на 14,3% превышает показатель за аналогичный период 2023 года. В июле 2024 года производство грузовиков возросло в годовом выражении на 16,3%, но снизилось по сравнению с июнем 2024 года на 4,1%.

Также в январе - июле 2024 года производство автобусов массой более 5 т увеличилось на 25,3% и составило 8,9 тыс. Непосредственно в июле выпуск таких автобусов увеличился на 49% по сравнению с таким же периодом годом ранее и на 24,6% по отношению к июню 2024 года.

Автобусов массой менее 5 т за семь месяцев 2024 года произведено 12,3 тыс. штук, что на 9% больше, чем год назад. В июле производство таких автобусов выросло на 32,2% по сравнению с июлем 2023 года и на 19,8% по сравнению с июнем 2024 года.