Муфтий: мусульманам можно и нужно оформлять ОСАГО

Представители российских мусульманских организаций отреагировали на распространяющуюся в российском исламском обществе информацию о противоречии полисов ОСАГО шариатским законам.

Стало известно, что, например, в Татарстане некоторые правоверные мусульмане сознательно игнорируют оформление полисов обязательного автострахования, передает «Газета.Ru». По некоторым данным, таких людей в республике уже достаточно много.

Муфтий Свердловской области Абдул Куддус прокомментировал ситуацию, заявив, что Россия – это светское государство, а не шариатское. На территории страны нужно соблюдать не только требования Корана, но и Конституцию страны. «Мусульманам получать страховые выплаты не запрещено», - заявил он.

Нормы шариата разрешают правоверным пользоваться правилами охраны здоровья своих автомобилей. Оформление полиса ОСАГО не противоречит исламским правам, а позиция единоверцев, которые этого не делают, ошибочна, резюмировал муфтий.