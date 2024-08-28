Бензин в РФ в июле в сравнении с июнем подорожал в среднем на 2,4%

Средние потребительские цены на бензин в России в июле 2024 года выросли на 2,4% по сравнению с июнем. При этом производители бензина повысили оптовые цены на 25%, сообщается в материалах Росстата.

В то же время в годовом выражении потребительские цены на бензин в июле увеличились на 7,8%, а цены производителей опустились на 4,7%.

Потребительские цены на автомобильный бензин в июле 2024 года в среднем по России превышали цены производителей в 2,2 раза (в июле 2023 года - в 1,9 раза).

По данным статистики, подорожание бензина отмечено во всех субъектах Российской Федерации. Более всего цены на него выросли в Омской области (+38,3%), Москве (+36,8%), Пермском крае (+35%), Тюменской области (+33,8%), Нижегородской области (+33,5%).