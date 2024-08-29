В Госдуме хотят ввести новый режим работы дорожных камер

В Госдуме хотят предупреждать нарушителей красными фонарями на дорожных камерах. Новый функционал дорожных камер хотят ввести в России. По словам главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, в момент превышения скорости автомобилистов нужно предупреждать о нарушении при помощи дополнительных фонарей красного цвета, установленных на комплексах автоматической фотовидеофиксации.

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Депутат отметил, что соответствующий законопроект уже подготовлен и направлен на рассмотрение правительства.

«Стационарные средства фиксации и передвижные средства фиксации одновременно с фиксацией нарушения правил дорожного движения подают сигнал красного цвета», — говорится в документе.

Политик уверен, что подобная мера станет более эффективным средством профилактини нарушений, чем «письма счастья».

«Такой сигнал психологически может заставить водителя почувствовать себя нарушителем сразу же в момент превышения скорости, а не через несколько дней, и быть более внимательным при дальнейшем движении», — считает Нилов.

Сегодня водитель узнаёт о превышении скорости через несколько дней, когда получает штраф с дорожной камеры. При этом средний срок рассмотрения дел по стране составляет 18 дней, а в случае задержки на этапе рассмотрения материалов или отправки письма нарушителю — и того больше.

«Быстрее проверить наличие административного штрафа, а также оплатить его без комиссии со скидкой 50% в течение 20 дней с момента вынесения постановления можно через сайты и мобильные приложения», — резюмировал депутат.

Если законопроект будет одобрен, нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.