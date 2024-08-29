В России могут ввести госномера для электросамокатов

Партия «Справедливая Россия – За правду» настаивает на введении госномеров для средств индивидуальной мобильности, чтобы избежать безнаказанности нарушителей. Подробности об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

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«Мы постоянно настаиваем на том, чтобы на федеральном уровне ввести госномера для средств индивидуальной мобильности, чтобы ни один нарушитель не смог избежать наказания», – заявила Лантратова.

Электросамокаты в Москве получат номера

Она привела в пример недавний инцидент в Волгограде, когда 15-летний «водитель» наехал на женщину, а также в Благовещенске двое подростков на самокатах сбили беременную девушку. Лантратова отмечает, что электросамокаты стали настоящей головной болью для многих горожан, особенно пугает, что в аварии с ними часто попадают несовершеннолетние.

Первый зампред комитета Госдумы считает, что мера с госномерами для электросамокатов уже показала свою эффективность в Москве. Пора регионам обезопасить улицы. Депутат Госдумы отметила, что в нынешних условиях необходимо пересмотреть вопрос доступа к аренде самокатов, в том числе ввести обязательную верификацию пользователей через паспорт, передают РИА «Новости».

Напомним, на улицах российских городов часто проходят инциденты с участием самокатчиков. В Госдуме решили бороться с этой проблемой и начали разработку законопроекта о полном запрете электросамокатов. «ФедералПресс» выяснил у читателей, нужна ли такая мера.