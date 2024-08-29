В России могут ввести госномера для электросамокатов
Партия «Справедливая Россия – За правду» настаивает на введении госномеров для средств индивидуальной мобильности, чтобы избежать безнаказанности нарушителей. Подробности об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
«Мы постоянно настаиваем на том, чтобы на федеральном уровне ввести госномера для средств индивидуальной мобильности, чтобы ни один нарушитель не смог избежать наказания», – заявила Лантратова.
Электросамокаты в Москве получат номера
Она привела в пример недавний инцидент в Волгограде, когда 15-летний «водитель» наехал на женщину, а также в Благовещенске двое подростков на самокатах сбили беременную девушку. Лантратова отмечает, что электросамокаты стали настоящей головной болью для многих горожан, особенно пугает, что в аварии с ними часто попадают несовершеннолетние.
Первый зампред комитета Госдумы считает, что мера с госномерами для электросамокатов уже показала свою эффективность в Москве. Пора регионам обезопасить улицы. Депутат Госдумы отметила, что в нынешних условиях необходимо пересмотреть вопрос доступа к аренде самокатов, в том числе ввести обязательную верификацию пользователей через паспорт, передают РИА «Новости».
Напомним, на улицах российских городов часто проходят инциденты с участием самокатчиков. В Госдуме решили бороться с этой проблемой и начали разработку законопроекта о полном запрете электросамокатов. «ФедералПресс» выяснил у читателей, нужна ли такая мера.