В Узбекистане модели Chevrolet дорабатывают деталями от «Мерседесов»

В Узбекистане автомобили Chevrolet тюнингуют «мерседесовскими» деталями. Можно встретить автомобили, доработанные внешне, но это — нечастое явление: самым серьёзным изменениям подвергается именно салон машины. Как отмечает издание Kolesa.kz, объём доработок зависит от толщины кошелька хозяина, но обязательный пункт — установка руля (притом зачастую — недорогой китайской копии).

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Также весьма почётным считается установка немецких сидений от топовых моделей, притом обязательно — с работающим электроприводом. При наличии должного количества финансов можно заменить дверные ручки, воздуховоды и другую фурнитуру.

Перетяжка панелей кожей, перекраска деталей и вживление светодиодов — явление менее распространённое, но также существующее. А источником оригинальных запчастей Mercedes-Benz, как правило, выступают авторазборки Объединённых Арабских Эмиратов.

И продолжая тему необычных доработок. В России продают 12-метровую «фуру» на базе обычной «Газели»: к двухосному «фермеру» владелец машины присовокупил трёхосный полуприцеп.