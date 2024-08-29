Известного автоблогера оштрафовали на 416 тысяч рублей

Автоблогера Мишу Литвина оштрафовали на 416 тыс. рублей за 374 нарушения ПДД за последние десять месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Соцсети

Все штрафы блогер получил после того, как вернул себе водительские права.

«Документа ютубер лишился в мае 2021 — на четыре месяца за гонки по встречке на своем BMW. Пересдал экзамен и вернул их лишь в 2023-м. И насобирал чуть больше трёх сотен штрафов, 11 из которых (на 15 тыс. рублей) до сих пор не оплатил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Литвинов получил 305 штрафов ГИБДД за превышение скорости, 23 за нарушение правил разметки, 9 за неправильную парковку, 7 за езду без пристегнутого ремня безопасности, 4 за оставление машины в неположенном месте, 2 за нарушение знаков. Кроме того, по одному разу были выписаны штрафы за неоплату парковки, езду по выделенной полосе, неправильное перестроение.

На 8 Марта Багдасарян получила новые штрафы

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее, чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

С октября 2023 года форвард оплатил штрафов на 88 тысяч рублей. Последние пять штрафов за нарушение ПДД Дзюба получил 5 августа — за нарушение скорости.