Китайско-британский бренд MG представил новый недорогой кроссовер MG ZS

Бренд MG представил второе поколение кроссовера ZS. Премьера машины марки, принадлежащей китайскому государственному автоконцерну SAIC, состоялась не в Китае, а в Европе — ведь кроссовер с гибридной силовой установкой в первую очередь нацелен на европейский рынок. Небольшой паркетник выступает в одном классе с Nissan Juke, Renault Captur или Hyundai Kona, но будет ощутимо дешевле конкурентов.

© Motor.ru

Государственный автоконцерн SAIC — один из столпов китайского автопрома: по объёму производства он остаётся производителем номер 1 в стране, выпустив в прошлом году 4,91 миллиона автомобилей (как собственных брендов, так и зарубежных марок). Его дочерний бренд MG, приобретённый в 2007 году, на домашнем китайском рынке не слишком популярен, зато он чемпион по экспорту: в прошлом году поставил за рубеж около 700 тысяч автомобилей.

Причём марке MG удалось закрепиться на европейском рынке — в прошлом году там продали 231 тысячу машин. Основа успеха — электромобиль MG4 и компактные недорогие модели с гибридной силовой установкой.

© MG Motor UK

© MG Motor UK

© MG Motor UK

Логично, что кроссовер MG ZS второго поколения первым представили в Европе. Это машина сегмента B-SUV, довольно консервативной внешности. Размеры при смене поколений практически не изменились: около 4,3 метров между бамперами.

Интерьер симпатичный и тоже довольно консервативный, без чрезмерных сенсорных чудачеств. Руль сплюснут сверху и снизу, управление «музыкой» и круиз-контролем на спицах — при помощи пары джойстиков. Использован виртуальный щиток приборов с небольшим семидюймовым экраном, хотя на вид он гораздо крупнее за счёт дополнительных секторов по бокам. Нефиксируемый Т-образный селектор трансмиссии установлен на высокой центральной консоли, под широким экраном мультимедиа-системы диагональю 12,3 дюйма — рядок физических кнопок.

© MG Motor UK

© MG Motor UK

© MG Motor UK

Всего предусмотрено три варианта силового агрегата, но в Европу будут поставлять только гибридную версию MG ZS Hybrid+. Сама силовая установка общая с хэтчбеком MG3: это 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 102 л.с. плюс трёхступенчатый «автомат» со встроенным электромотором. Совокупная мощность силовой установки составляет 194 л.с. Разгон до «сотни» — за 8,7 секунды.

Бензиновый двигатель работает по экономичному циклу Аткинсона и используется преимущественно для поддержания устоявшейся скорости и зарядки батареи ёмкостью 1,83 кВт·ч (посредством 45-киловаттного генератора). На разгоне же работает в основном электромотор мощностью 136 л.с.

© MG Motor UK

Из утечки австралийских сертификационных документов известны и некоторые характеристики обычных, не-гибридных кроссоверов. 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 110 или 114 л.с. работает в паре бесступенчатым вариатором, а вот 162-сильный турбомотор того же объёма будет поставляться с шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом». Все варианты чисто переднеприводные: полного привода не предусмотрено.

В отличие от предыдущего поколения MG ZS, чисто электрической версии не будет: её заменит отдельная модель на базе хэтчбека MG4.

К европейским дилерам новинка поступит в октябре 2024 года. Цена пока что анонсирована только для рынка Великобритании — от 21 995 фунтов стерлингов: это ниже, чем за гибридные версии моделей Nissan Juke, Renault Captur или Hyundai Kona.