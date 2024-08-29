Известного автоблогера оштрафовали на 416 тысяч рублей

Автоблогера Михаила Литвина оштрафовали на 416 тысяч рублей за 374 нарушения ПДД. Как сообщает Telegram-канал Mash, он совершил их за последние 10 месяцев, после того как вернул себе права.

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Литвина лишили автомобильных прав в мае 2021 года на четыре месяца — из-за гонки по встречной полосе на своем BMW. Пересдал экзамен блогер лишь в 2023 году. 11 из полученных штрафов на общую сумму в 15 тысяч рублей он все еще не оплатил.

Наиболее частое нарушение Литвина — превышение скорости. За это он получил штраф 305 раза. 23 раза автомобилиста наказывали за нарушение разметки, девять раз — за неправильную парковку, семь раз — за езду без пристегнутого ремня. Четыре раза блогер оставлял авто в неположенном месте, два раза нарушал требования знаков и разметки. По одному разу он не оплатил парковку, выехал на выделенную полосу и допустил неправильное перестроение.