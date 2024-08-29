Мигрантов-таксистов обяжут сдавать практический экзамен на права

Мигрантов обяжут сдавать экзамен ГИБДД для работы в такси. На рассмотрение Госдумы внесён законопроект, согласно которому иностранные граждане, которые хотят работать в пассажирских перевозках, обязаны сдать не только теоретический, но и практический экзамен на получение водительских прав категории «В».

© Quto.ru

Лицензию на работу в такси им будут выдавать только после успешной сдачи теста и получения водительских прав России.

Кроме того, поправки в закон «О безопасности дорожного движения» подразумеают, чт все мигранты, которые уже работают в сфере такси, обязаны сдать экзамен в срок до 1 июня 2025 года.

Сегодня российское законодательство подразумевает обязанность иностранцев сдавать только теоретическую часть теста. Предполагается, что навыки вождения они подтверждать не должны, так как уже имеют выданные на родине права.

Сообщается, что в 2023 году на территории России было зарегистрировано 934 аварии с участием водителей-мигрантов, и в 60% случаев ДТП произошли по их вине. По мнению авторов нововведений, подобная ситуация сложилась из-за некачественной проверки знаний иностранных специалистов, тем более что в крупных городах каждый второй таксист — мигрант.

«Нельзя доверять жизни наших граждан плохо подготовленным водителям-иностранцам, склонным к агрессивному вождению. Ситуацию исправит полноценный экзамен с теоретической и практической частями. Хватит давать льготы мигрантам и создавать возможности для захвата целых отраслей экономики», — подчеркнул депутат Леонид Слуцкий.

Если законопроект будет одобрен, он вступит в силу с 1 июня 2025 года.