Названы регионы, в которых заметнее всего подорожали автозапчасти

Водители из Новосибирска и Петербурга чаще других обращаются в автосервисы.

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Большинство автомобилистов из всех регионов России столкнулись с подорожанием запчастей. А заметнее всего — в Санкт-Петербурге, где рост цен 86% жителей, в Москве (79%) и в Краснодарском крае (74%), сообщают аналитики Группы «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод». Жители этих регионов заявили, что цены на запчасти увеличились в 1,5 раза и выше.

В других российских регионах доля респондентов, которые отметили рост цен на ремонт автомобилей и запчасти, не превысила 60%. Опрошенные из регионов, центром которых являются города-миллионники, заметили рост цен на услуги автосервисов. Сильнее других это заметили жители Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинской области и Краснодарского края.

Жители этих регионов вынуждены чаще обращаться к мастерам для ремонта автомобилей. Машина ломается чаще раза в квартал у 51% жителей Новосибирска, 42% петербуржцев, 36% москвичей, 27% жителей Челябинска и 26% жителей Краснодара. При этом 40% водителей из этих регионов вынуждены были ездить на неисправных машинах из-за нехватки денег на ремонт. Ещё 14% до сих пор продолжают ездить на неисправной машине. Водители из других регионов отметили, что у их автомобилей поломки случаются реже.

Респонденты заявили, что в этом году стали чаще сталкиваться с навязанными услугами автосервисов. Особенно заметно это оказалось в Москве (каждый третий автовладелец), в Петербурге (27%), Краснодаре (каждый пятый), Новосибирске (18%) и Челябинске (17%).

Эксперт предупредил, что к концу года стоимость запчастей в России снова вырастет из-за колебания курса рубля, таможенных пошлин, санкций и других причин.