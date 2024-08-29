Стало известно, зачем россияне арендуют самокаты

Большинство россиян используют арендные самокаты в качестве транспорта.

Более 40% поездок на арендных самокатах приходится на утренние и вечерние часы пик. Половина поездок начинается и заканчивается у транспортных узлов: метро, ж/д станций, остановок общественного транспорта. А 80% пользователей берут электросамокаты в аренду, чтобы добраться до нужной точки, а не для того, чтобы покататься и развлечься. Об этом сообщают аналитики кикшерига Яндекс Go.

Чаще всего самокаты арендуют для того, чтобы добраться от или до дома от метро, остановок общественного транспорта. Аналитики сервиса называют это «последней милей» — короткий отрезок пути, на котором неудобно ехать на другом транспорте или идти пешком.

В сезон самокатов с начала весны по конец осени горожане на 23% реже используют такси. А арендуют двухколёсный транспорт, в основном, чтобы проехать расстояние до 4 км. Благодаря этому, свободных автомобилей такси становится больше для тех, кому нужно проехать более длительную дистанцию.

Кроме того, добираться на самокатах на 30% быстрее, чем на общественном транспорте. А по сравнению с пешими маршрутами — на 60% быстрее.

В Москве и Санкт-Петербурге совершается 250 тыс. поездок ежедневно. Суммарно в столице самокатчики проезжают каждый день более 550 тыс. км. Увеличивается регулярность поездок. В прошлом году пользователь в среднем совершал 7 поездок, а в 2024 году — 13.