Smart рассекретил кроссовер #5 размером с Mercedes-Benz GLC

Представлен электрокроссовер Smart #5 с запасом хода 740 километров.

© Motor.ru

Компания Smart, прежде известная маленькими ForTwo и ForFour, продолжает радикальную трансформацию имиджа. Очередным Smart новой волны стал #5, который позиционируется как премиальный среднеразмерный кроссовер с богато оборудованным салоном. Его предложат в двух модификациях с одним и двумя электромоторами и батареей емкостью 100 киловатт-часов, которую можно зарядить с 10 до 80 процентов всего за 15 минут.

«Товарный» Smart #5 получился менее агрессивным, чем концепт, представленный весной. Однако он сохранил необычную оптику и более угловатые формы, чем у других новинок марки. Для тех, кому не хватает брутальности, Smart приготовил версию Summit Edition с «люстрой» на крыше, боковыми подножками, лестницей, защитой днища и внешним боксом. Стандартный #5 же получил пластик по периметру, скрытые дверные ручки и аэродинамические колесные диски с плавающими колпаками с эмблемой бренда.

5 — самый большой Smart из новой линейки, в которую помимо него входят субкомпактный #1 и купеобразный #3. В длину #5 достигает 4705 миллиметров, а расстояние между осями — 2900 миллиметров, что чуть больше, чем у Mercedes-Benz GLC.

© Smart

© Smart

© Smart

© Smart

© Smart

© Smart

© Smart

В салоне, отделанном кожей и натуральным дубом, установлен гигантский кластер с тремя экранами — 10,3-дюймовой цифровой «приборкой» и двумя 13-дюймовыми дисплеями. Различными функциями помогают управлять аватар по имени Лео и голосовой помощник на основе ИИ. Есть еще один экран — проекционный диагональю 25,6 дюйма. За уют отвечает подсветка с 256 цветами, за звук — система Sennheiser с 21 динамиком.

Сиденья второго ряда имеют регулируемые спинки и подогрев. Также есть режим комфорта, который одним нажатием кнопки предоставляет задним пассажирам больше места для ног: вероятно, за счет выдвижения вперед передних кресел. А сложив сиденья в разных конфигурациях можно получить спальные места размера king-size, queen-size или одноместное. В багажник умещается до 1530 литров груза, а в салоне есть 34 отсека для хранения.

Smart назвал только емкость батареи: она составляет 100 киловатт-часов и обеспечивает до 740 километров хода по китайскому циклу CLTC. Благодаря 800-вольтовой архитектуре зарядка с 10 до 80 процентов может занять всего 15 минут. Остальное раскрыто благодаря Минпрому Китая: одномоторный кроссовер предложат с двигателем на задней оси мощностью 340 либо 363 лошадиные силы, а полноприводный — с моторами на 224 силы спереди и 363 либо 422 силы сзади.