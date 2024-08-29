В России замечена новая модель марки Jaecoo

Jaecoo предложит россиянам компактный электрический кроссовер.

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Локальный офис марки Jaecoo ранее сообщал, что планирует вывести на рынок новый компакт-кросс Jaecoo J6 — это должно случиться на рубеже 2024-2025 годов. Под индексом J6 будет представлена машина, которая носит на своей родине название iCar 03. Логично предположить, что этот встреченный нами экземпляр вскоре отправят на сертификационные испытания.

Габариты новинки — 4406 х 1910 х 1715 мм при размере колёсной базе 2715 мм: таким образом модель по своему формату напоминает хорошо знакомый нашей публике вседорожник Omoda C5. Дорожный просвет iCar 03 составляет внушительные 200 а вдобавок модель способна преоболевать 60-сантиметровые броды.

Общая мощность двухмоторной электрической установки равна 278 л.с, благодаря чему до 100 км/ч автомобиль ускоряется всего за 6,5 секунды. В Поднебесной предлагаются батареи ёмкостью 66 и 70 кВт⋅ч, которых хватает на 472 и 501 километров. Также есть простые заднеприводные варианты.

© Quto.ru

© Quto.ru

В Китае дилеры предлагают iCar 03 по цене от 110 000 до 170 000 юаней — это всего 1 300 000-2 000 000 рублей по текущему курсу. Но утилизационный сбор, стоимость доставки и другие расходы заметно увеличат российские цены.

Между тем, родственная бренду Jaecoo марка Omoda доработала свои модели по просьбам россиян. В российском офисе бренда собрали отзывы автовладельцев, чтобы внести точечные доработки.