В Сети завирусилось видео дерзкого угона Lexus в Питере

В Сеть попало видео дерзкого угона Lexus LX570 от дилерского центра.

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В Санкт-Петербурге наглый воришка пришёл в дилерский центр и без проблем выехал со стоянки на японском внедорожнике стоимостью 22 млн рублей. Инцидент, который произошёл 27 августа, попал на камеры видеонаблюдения автосалона.

Судя по записи, солидный мужчина в возрасте свободно прошёл в будку охраны, взял там ключи от автомобиля и через офис проследовал на стоянку, где ему без труда удалось вычислить припаркованную на территории автосалона машину.

Открыв её с уже имевшегося ключа, он вновь вернулся в будку охранника, где не только попросил его открыть ворота, но даже подвёз по территории парковки.

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Сообщается, что угнанный внедорожник не был оснащён дополнительными системами слежения и до сих пор не найден.

Сама машина находилась на комиссии у дилерского центра. Ранее машина принадлежала бывшему оперуполномоченному уголовного розыска по Тюмени, который сегодня стал перекупом и занимается перегоном автомобилей из Грузии и Европы.