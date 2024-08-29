В России снова наблюдается всплеск интереса к машинам из-за рубежа

Названы самые популярные новые автомобили параллельного импорта.

Из-за повышения цен на автомобили и приближающийся рост ставки утильсбора в России снова оживился параллельный импорт. Особенно это заметно в сегменте премиального класса и в ценовом диапазоне от 2 до 5 млн рублей. Этим летом замечена активность заказов частных покупателей на машины из других стран. Стоимость доставки автомобилей из-за границы составляет от 100 до 300 тыс. рублей, и спрос на эти услуги растёт.

По данным АЕБ, за первые шесть месяцев 2024 года в Россию по параллельному импорту ввезли 50 862 автомобиля. Дилеры в основном предлагают привезти премиальные машины, а, частники — более бюджетные модели. Большую часть в этом объёме импорта составляют машины из Европы и Азии с небольшим пробегом в возрасте до трёх лет.

Посредники сообщают, что автомобили с объёмом более 1,9 л ввозятся через Турцию.

Риски российских покупателей при выборе непроверенного частника очевидны: скрученный пробег, перекрашенные элементы кузова, аварийная история.

Но россияне интересуются не только подержанными машинами из-за границы, но и новыми. Количество таких заявок в августе на 78% больше, чем в мае, сообщают представители CDEK.Shopping Auto. Чаще всего покупатели хотят приобрести Toyota Corolla, стоимостью которой стартует с отметки 2,5 млн рублей, Toyota RAV4 (от 3,2 млн) и Volkswagen Tiguan (3,9 млн рублей). В августе в число самых популярных вошла Mazda CX–5 Smart стоимостью от 3,6 млн, Toyota RAV4 Elite Plus (от 2,9 млн) и Xiaomi SU7 от 4,7 млн рублей.