В России возник дефицит европейских, японских и корейских машин с пробегом

В дилерском холдинге «Авилон» сообщили о дефиците в России машин с пробегом ряда марок. Как заявил заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом фирмы Роман Титов, речь идет о европейских, японских и корейских брендах, передают «Известия».

Собеседник уточнил, что некоторые владельцы пока не хотят продавать свои автомобили в связи с отсутствием подходящей для них замены. По словам Титова, поступление на рынок премиальных и ликвидных моделей остается ограниченным.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил изданию, что в настоящее время на рынок подержанных автомобилей оказывается давление с двух сторон. В связи с увеличением интереса к новым машинам падает интерес к подержанным, при этом сокращается число предложений об их продаже, отметил он.

Также ранее стало известно, что российский дилер привез в страну немецкое премиальное купе Mercedes-Benz CLE актуального на сегодняшний день первого поколения. Его стоимость составляет 12 400 000 рублей.