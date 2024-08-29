Объявлены претенденты на титул «Внедорожник года» в России

В рамках российской премии «Внедорожник года 2024» подведены предварительные итоги голосования Большого жюри и объявляет шорт-лист претендентов на главный титул. Всего представлено десять номинаций, в каждой из которой будет выбрана лучшая модель.

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Лучшие внедорожники в России выбирают в десяти номинациях два жюри: Экспертное и Большое (народное). По итогам голосования последнего сформирован список основных претендентов на победу. На данный момент за наиболее понравившуюся модель проголосовали более 43,5 тысячи человек. Голосование российских автомобилистов продолжится до 1 сентября включительно.

© Оргкомитет премии «Внедорожник года 2024»

Лидеры голосования Большого жюри премии выглядит следующим образом:

Полноразмерные внедорожники:

Tank 500 Aurus Komendant M-Hero

Среднеразмерные внедорожники:

Tank 300 UAZ Патриот Haval H9

Компактные внедорожники:

Suzuki Jimny Lada Niva Legend

Полноразмерные кроссоверы:

GAC GS8 II Exeed VX Subaru Outback

Среднеразмерные кроссоверы:

Jetour T2 Subaru Forester Geely Monjaro

Компактные кроссоверы:

Chery Tiggo 7 Pro Max Suzuki Vitara Haval H3

Среднеразмерные моноприводные кроссоверы:

Jetour X70 Plus Jetour Dashing Haval M6

Компактные моноприводные кроссоверы:

GAC GS3 Geely Coolray New/Lada Vesta SW Cross Changan CS55 Plus/ Changan UNI-T

Электрические кроссоверы и внедорожники:

Voyah Free Changan UNI-K iDD Hongqi E-HS9/Москвич 3е Электро

Пикапы:

Changan Hunter Plus JAC T9 Foton Tunland G7

В России выберут «Внедорожник года»

«Внедорожник года» -- ежегодная национальная премия, которая учреждена в 2005 году журналом «Клуб 4х4». Вместе с российскими автомобилистами за лучший внедорожник голосует и экспертное жюри. Оно выбирает победителей как в основных категориях, так и в рамках специальной номинации «Лучший внедорожник года для России (выбор экспертного жюри)».

Церемония награждения победителей состоится 19 сентября 2024 года.

Посмотрите, как проходят тесты премии «Внедорожник года»