Объявлены претенденты на титул «Внедорожник года» в России
В рамках российской премии «Внедорожник года 2024» подведены предварительные итоги голосования Большого жюри и объявляет шорт-лист претендентов на главный титул. Всего представлено десять номинаций, в каждой из которой будет выбрана лучшая модель.
Лучшие внедорожники в России выбирают в десяти номинациях два жюри: Экспертное и Большое (народное). По итогам голосования последнего сформирован список основных претендентов на победу. На данный момент за наиболее понравившуюся модель проголосовали более 43,5 тысячи человек. Голосование российских автомобилистов продолжится до 1 сентября включительно.
Лидеры голосования Большого жюри премии выглядит следующим образом:
Полноразмерные внедорожники:
Tank 500 Aurus Komendant M-Hero
Среднеразмерные внедорожники:
Tank 300 UAZ Патриот Haval H9
Компактные внедорожники:
Полноразмерные кроссоверы:
GAC GS8 II Exeed VX Subaru Outback
Среднеразмерные кроссоверы:
Jetour T2 Subaru Forester Geely Monjaro
Компактные кроссоверы:
Chery Tiggo 7 Pro Max Suzuki Vitara Haval H3
Среднеразмерные моноприводные кроссоверы:
Jetour X70 Plus Jetour Dashing Haval M6
Компактные моноприводные кроссоверы:
GAC GS3 Geely Coolray New/Lada Vesta SW Cross Changan CS55 Plus/ Changan UNI-T
Электрические кроссоверы и внедорожники:
Voyah Free Changan UNI-K iDD Hongqi E-HS9/Москвич 3е Электро
Пикапы:
Changan Hunter Plus JAC T9 Foton Tunland G7
В России выберут «Внедорожник года»
«Внедорожник года» -- ежегодная национальная премия, которая учреждена в 2005 году журналом «Клуб 4х4». Вместе с российскими автомобилистами за лучший внедорожник голосует и экспертное жюри. Оно выбирает победителей как в основных категориях, так и в рамках специальной номинации «Лучший внедорожник года для России (выбор экспертного жюри)».
Церемония награждения победителей состоится 19 сентября 2024 года.
Посмотрите, как проходят тесты премии «Внедорожник года»