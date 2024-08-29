Придуман новый способ, чтобы пешеходы не переходили на красный
В Белоруссии пешеходный переход оборудовали «интеллектуальными» светофорами. Они представляют собой невысокие столбики, на которых есть светодиодные экраны. Когда горит запещающий сигнал светофора, на этих экранах появляется яркая надпись «СТОЙ» красного цвета.
Когда пешеход пересекает линию между столбиками на запрещающий сигнал светофора, раздастся громкий звуковой сигнал. В местной ГАИ считают, что подобная сигнализация отучит нарушителей перебегать дорогу на красный свет.
Пока установлено лишь четыре таких столбика — в городе Гомель на пересечении улицы Пролетарской и площади Ленина. Но если нововведение докажет свою эффективность, такие переходы могут быть оборудованый по всей стране.
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