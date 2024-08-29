Придуман новый способ, чтобы пешеходы не переходили на красный

В Белоруссии пешеходный переход оборудовали «интеллектуальными» светофорами. Они представляют собой невысокие столбики, на которых есть светодиодные экраны. Когда горит запещающий сигнал светофора, на этих экранах появляется яркая надпись «СТОЙ» красного цвета.

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Когда пешеход пересекает линию между столбиками на запрещающий сигнал светофора, раздастся громкий звуковой сигнал. В местной ГАИ считают, что подобная сигнализация отучит нарушителей перебегать дорогу на красный свет.

Пока установлено лишь четыре таких столбика — в городе Гомель на пересечении улицы Пролетарской и площади Ленина. Но если нововведение докажет свою эффективность, такие переходы могут быть оборудованый по всей стране.

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