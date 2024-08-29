Changan рассекретил новый Deepal S05, который может приехать в Россию

Changan представил новый кроссовер Deepal S05: он может приехать в РФ.

© Quto.ru

Китайский производитель раскрыл характеристики нового вседорожника, предназначенного для молодых покупателей. Новинка станет частью модельного ряда созданного в 2022 году суббренда Deepal.

Модель получит дизайн в стиле линейки UNI с плавными линиями и отсутствием рубленых граней, сложным рисунком головной оптики и выдвижными дверными ручками. Габариты паркетника составляют 4620 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1600 мм в высоту, размер колёсной базы равен 2880 мм.

Моторная гамма машины включает в себя гибридную и полностью электрическую силовые установки. В состав первой входит 1,5-литровый «атмосферник» и электромотор, а её суммарная отдача составляет 218 сил. Питаться агрегаты будут от аккумулятора ёмкостью 17,08 или 27,28 кВтч, обеспечивающих запас хода на электротяге в 100 или 155 км.

© Deepal

© Deepal

© Deepal

Электрокар Deepal S05 приводит в движение 238-сильный электромотор, в связке с которым работает 56,12-киловаттная батарея. Запас хода по циклу CLTC составляет 510 км (около 400 км по более реалистичному циклу WLTP).

Стандартное оборудование автомобиля включает в себя крупный центральный экран, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль и другие функции.

Никакой дополнительной информации, в том числе о комплектациях, ценах и сроках начала продаж Deepal S05 пока нет. Однако не исключено, что в будущем кроссовер может добраться до российского рынка.