Бензин АИ-95 подешевел в России

Цена бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по территориальному индексу Европейской части России в четверг упала на 0,57%. Так, цена составила 71 701 рубль за тонну, следует из данных торгов.

Стоимость бензин росла с начала летнего периода. Рост цен начал замедляться после возобновления запрета на экспорт с 1 августа. Вместе с тем цена АИ-92 за четверг повысилась на 0,57%, до 58 782 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо упало в цене на 0,05%, до 61 663 рублей за тонну.

22 августа бензин АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по территориальному индексу Европейской части России подорожал до 74 818 рублей за тонну. Так, рост составил 0,66%.

Напомним, что 7 сентября 2023 года был установлен исторический рекорд по цене бензина. Тогда он достиг отметки в 76 876 рублей за тонну. Так, марка близко подошла к этому показателю.

В компании CM Service заявляли изданию Life, что стоимость бензина с 1 сентября АИ-92 может составить 54–56 рублей за литр, а АИ-95 — 60–65.