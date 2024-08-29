В России растет спрос на автомобили с «роботом»

В РФ замечен повышенный спрос на машины с роботизированной трансмиссией. На российском рынке продажи автомобилей с «роботом» продолжают расти. По мнению экспертов, связано это, в первую очередь, с популярностью китайских автомобилей, львиная доля которых оснащает свою продукцию именно такими коробками передач.

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Россияне активно скупают автомобили с роботизированной коробкой передач. Такая техника уже стала лидером по спросу на онлайн-площадках продажи иномарок, в то время как интерес покупателей к машинам с классическим «автоматом» неуклонно снижается.

Подсчитано, что доля нового транспорта с «роботом» занимает на площадке «Авто Ру» 46% объявлений, в то время как на машины с автоматической трансмиссией приходится только 23,7%. Годом ранее ситуация была обратная — 29% и 32,5% соответственно.

В число самых востребованных моделей вошли Haval Jolion, доля которого достигает 10,06% (от 2,5 млн рублей), Jaecoo J7 (5,15%, от 3,6 млн рублей), Geely Coolray (4,96%, от 2,8 млн рублей), Changan GS35 Plus (4,41%, от 2,4 млн рублей), Chery Tiggo 7 Pro Max (4,14%, от 3,12 млн рублей), Changan CS55 Plus (4,04%, от 2,75 млн рублей), Chery Arrizo (3,66%, от 3,1 млн рублей), Chery Tiggo 8 Pro Max (3,49%, от 4,16 млн рублей), Jetour Dashing (3,43%, от 2,98 млн рублей), Changan UNI-V (3,29%, от 2,93 млн рублей).

В компании «БорисХоф» отмечают, что у «робота» есть ряд очевидных преимуществ перед автоматической коробкой. В частности, переключается он быстрее, а расход топлива автомобиля меньше. Тем не менее, «автомат» считается более надёжным, хотя и этот тип трансмиссии уступает по этому параметру механической коробке передач. Хотя последняя значительно проигрывает в комфорте, особенно если речь идёт о городских поездках.