Hyundai запустит концептуальный спорткар N Vision 74 в серийное производство

Глава подразделения Hyundai N Альберт Бирман в рамках презентации будущих планов южнокорейской марки подтвердил грядущий серийный выпуск спорткара N Vision 74, сообщает CarScoops.

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Речь идёт о 71-страничной презентации, на одном из слайдов которй N Vision 74 описана как «высокопроизводительный электромобиль», уточняет издание. Объёмы выпуска не сообщаются, при этом ранее ходили слухи о том, что Hyundai выпустит спорткар ограниченным тиражом в 100 экземпляров. Помимо N Vision 74, добавляет CarScoops, Hyundai до 2030 года планирует выпустить ещё 20 моделей электрических машин.

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© Hyundai

Концепт-кар Hyundai N Vision 74 был представлен в 2022 году. Дизайн машины вдохновлён концептом Hyundai Pony Coupe 1974 года и выполнен в ретро-футуристичной эстетике. Под капотом у машины два электромотора, питающихся от водорода, однако будет ли доступна такая версия в продаже или N Vision 74 будет исключительно электрическим, пока неизвестно.