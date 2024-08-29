Раскрыто, каким будет первый Exlantix для России

Exlantix ES адаптировали для России.

© Motor.ru

В ближайшее время на российском рынке появится еще одна марка из Китая — Exlantix. Это суббренд премиального Exeed, который, в свою очередь, принадлежит Chery. Первенцем его станет купеобразный седан ES. Автомобиль уже адаптировали к российским условиям: добавили «зимний пакет», усилили привод скрытых дверных ручек и русифицировали мультимедийную систему.

В «зимний пакет», которым Exlantix ES оснастят в России, входят подогрев всех сидений, руля, лобового стекла, зеркал заднего вида и форсунок омывателя. Для сохранения тяговой батареи в тепле предусмотрены мощные насосы. Скрытые дверные ручки выдают усилие до 10 килограммов, чего должно быть достаточно, чтобы справиться с обледенением.

Также электрокару перевели на русский язык интерфейс мультимедийной системы, которая обновляется «по воздуху».

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

Премиум-седан, или четырехдверное купе, как называют его в Exlantix, дебютировал в Китае весной 2023 года как Exeed Sterra ES. В Россию его привезут с 800-вольтовой батареей емкостью 82 киловатт-часа, которая обеспечит до 530 километров автономного хода. В составе силовой установки два электромотора общей мощностью 480 лошадиных сил (660 Нм крутящего момента).

Также заявлены адаптивный круиз-контроль и интеллектуальная пневмоподвеска CDC c датчиками на колесах, которые считывают не только положение, колебания, наклоны и крен кузова автомобиля, но также степень нажатия на педаль тормоза. Максимальный клиренс — до 180 миллиметров.

В Китае в июле открылся прием заказов на Exlantix ES 2025 модельного года. Стоимость стартует с 225,9 тысячи юаней (2,75 млн рублей), что даже дешевле исполнения 2024 года. В России ценник наверняка будет намного выше. Седан можно купить уже сейчас: «серые» продавцы предлагают его за 5-6 миллионов рублей.