Toyota Motor признала ухудшение своего положения в ряде стран

Оставаясь мировым лидером, Toyota фиксирует падение производства и продаж.

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При том, что Toyota Motor продолжает оставаться лидером мирового автомобильного рынка на фоне падения экономики и ухудшения ситуации в автомобильной отрасли по всему миру, но и у неё дела идут не очень.

Объём общего производства в июле снизился на 1% по сравнению с июлем прошлого года и составил 804 610 автомобилей. Тем временем, производство в Китае сократилось на 6%, а в Таиланде — на 13%.

Мировые продажи Toyota снизились менее чем на 1% также из-за спада на ведущих рынках — в США и Китае. Если в Китае показатели японского бренда снизились из-за активного давления китайских производителей электромобилей и подключаемых гибридов на иностранные автомобильные бренды, то в США другая ситуация. Там падение на 5%, во-первых, объясняют меньшим количеством торговых дней, а также приостановкой производства и поставок внедорожников Grand Highlander и Lexus TX из-за проблемы с подушкой безопасности.

Накануне стали известны самые популярные автомобильные бренды в Китае. Как показывает рейтинг, китайцы предпочитают разные автомобили, а не только те, что производят сами. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в первом полугодии 2024 года в стране на 4% выросли продажи машин в сравнении с таким же периодом 2023 года. В стране было продано более 11 миллионов автомобилей. При этом объём производства вырос на 5% — почти до 14 миллионов единиц.