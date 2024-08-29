Toyota Tacoma превратили в машину по созданию волн для серфинга

Toyota Tacoma переоборудовали в машину по созданию волн для серфинга. Необычную технику сконструировал серфер Бен Грейви при поддержке своей команды. В процессе модификаций японский пикап оснастили несколькими листами фанеры, которые закрепили на передней части машины. В результате самодельный автомобиль способен создавать небольшие волны на мелководье в спокойной воде.

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В рамках превращения на передней части пикапа разместили несколько листов фанеры, скрепленных под определенным углом, чтобы внедорожник мог отталкивать от себя воду в разные стороны. Аналогичным способом работает большинство снегоуборщиков, раскидывающих снег с автомобильных дорог.

© Ben Gravy / YouTube

Несмотря на оригинальность решения, вряд ли пикап-«волнорез» прослужил долго. Самодельная конструкция наверняка не выдержит высокое давление воды. Так же существует большая вероятность попадания воды в моторный отсек и кабину. Кроме того, песчаное дно не обеспечивает должное сцепление колес с поверхностью. Скорее всего, необычный Toyota Tacoma создали исключительно для единоразовой демонстрации.

В конце июля серф-версию получил Porsche 928. Модернизированный спорткар подготовили серферы совместно участником ралли-рейда «Дакар».