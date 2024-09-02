Какой могла бы быть Toyota Camry с Hemi V8

Stellantis никогда не сотрудничал с японским конгломератом Toyota по вопросу установки их культового Hemi V8 в безумное центральномоторное купе Camry. Это все только мечты, к сожалению.

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Новая Toyota Camry теперь предлагается исключительно в виде гибрида и до сих пор входит в пятерку самых продаваемых автомобилей в США после Ford F-серии, Toyota RAV4 и Honda CR-V, опережая Honda Civic и Toyota Corolla.

Но вернёмся к суперкару, который одновременно использует узнаваемую стилистику Toyota Camry и тот самый легендарный Hemi V8. Это проект дизайнера из Чехии по имени Ростислав Прокоп, известного в социальных сетях как rostislav_prokop.

Toyota Camry с двухдверным кузовом предлагался только в поколении XV10 с 1991 по 1996 год, но это был автомобиль напрочь лишённый какой-либо спортивности. Ему было далеко до этого монстра со средним расположением V8. Он словно создан, чтобы преследовать на гоночной трассе новый 1064-сильный Chevrolet Corvette ZR1.