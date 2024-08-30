Аферист оставил голливудского актера без Ford Torino 1969 года

Мошенник развёл голливудского актёра Аарона Пола на его любимый раритет.

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Жулики во всём мире не считаются ни с возрастом, ни с положением, ни с достатком человека, которого взяли в оборот. В этот раз в поле зрения преступников попал популярный голливудский актёр Аарон Пол, который по своей доверчивости и где-то глупости лишился Ford Torino 1969 года. По документам он всё ещё владелец автомобиля, но его местоположение ему неизвестно уже несколько лет.

Звезда сериала «Во все тяжкие» получил Torino в подарок от кинокомпании DreamWorks практически сразу после того, как приехал на премьеру «Need for Speed» за рулем этого автомобиля в роли своего персонажа из фильма. Это было 10 лет назад.

Спустя время он решил чуть улучшить машину и обратился в мастерскую, где выслушали его пожелания и взяли автомобиль в работу. По мере приближения срока выполнения заказа, автомеханик, предлагал всё новые улучшения. Так происходило раз за разом, Пол оплачивал «усовершенствования», и не было этому конца и края, пока однажды Пол не заподозрил что-то…

Когда в очередной раз он попытался связаться с механиком, тот не отвечал и не перезванивал. Аарон поехал в автомастерскую, куда изначально привёз свою любимую машину в королевском синем оттенке. Но не нашёл её по нужному адресу — ни мастерскую, ни машину.

Актёр говорит, что местонахождение этого «механика» до сих пор неизвестно. Как выяснилось позже, кроме Пола от афериста пострадало еще несколько человек.

Оригинальный Ford Torino 1969 года, принадлежавший актёру, можно увидеть по ссылке источника.