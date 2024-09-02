В России продают редчайшее купе Bentley Mulsanne за 77 млн рублей. Выставленный на продажу экземпляр — это один из пяти автомобилей, выпущенных ателье Ares Modena, чем и объясняется столь высокая цена. Необычная модификация Coupe Sport была впервые представлена в 2023 году: за основу взяли седан Mulsanne 2020 года (последний год выпуска модели), которому перенесли среднюю стойку, изменили конструкцию дверей и установили новые алюминиевые кузовные панели в задней части и карбоновый капот. По технике все осталось как было.

© Motor.ru

Из других доработок — 22-дюймовые кастомные колесные диски, карбоновые двери, складные передние кресла для доступа на второму ряду, новые накладки на пороги и модифицированный задний бампер.

© Ares Modena

© Ares Modena

© Ares Modena

В движение Mulsanne приводит штатный 6,75-литровый двигатель мощностью 512 лошадиных сил и 1020 Нм крутящего момента, который работает в связке в восьмидиапазонным автоматом. Динамические характеристики купе неизвестны, а вот седан разгоняется с места до 100 километров в час за 5,3 секунды. Можно предположить, что двухдверная версия проделывает это упражнение чуть быстрее из-за лучшей аэродинамики и меньшей массы.

Автор объявления, опубликованного на Avito.ru, пишет, что у этого экземпляра карбоновые спойлер, юбки и бамперы, а также выхлопная система Маnsоry Sроrt. Он называет Mulsanne от Ares Modena «отличной инвестицией» и предлагает подсказать место, в котором машину «можно привести в состояние новой».

Указано, что машина выставлена на продажу в Новосибирске — впрочем, судя по фотографиям, она находится в Германии, в салоне дилера экзотических автомобилей Scuderia Motors в Мюнхене.

Производство модели Bentley Mulsanne началось в 2009 году и завершилось четыре года назад — последним с конвейера сошел лимитированный экземпляр Edition by Mulliner (их было выпущено 30 штук). Всего же за 11-летнюю историю Mulsanne было собрано чуть более 7,3 тысячи автомобилей.