Jaecoo привез в Россию новый электрический кроссовер

В России появится новый электрический кроссовер из Китая. Компания Jaecoo готовится вывести на российский рынок новый компактный электрокроссовер под названием J6. На родине двухмоторную машину продают под именем iCar 03. Ожидается, что у отечественных дилеров новинка появится не раньше конца нынешнего года или в самом начале 2025-го. Стоимость электромобиля в Китае начинается от 110 000 юаней (примерно от 1 300 000 рублей). Однако для россиян ценник будет иным.

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Габариты Jaecoo J6 составляет 4406 миллиметра в длину при 2715-миллиметровой колесной базе. Таким образом, кроссовер сопоставим по размерам с популярным у россиян Omoda C5. При этом дорожный просвет новинки составляет 200 миллиметров, а глубина преодолеваемого брода -- 60 сантиметров.

© Quto.ru

© Quto.ru

В движение электрокроссовер приводит двухмоторная силовая установка, отдача которой составляет 278 лошадиных сил. Скорость разгона до «сотни» — 6,5 секунды. Аккумуляторы емкостью 66 и 70 киловатт-часов позволяют модели проезжать без подзарядки 472 или 500 километров.

В Китае приобрести iCar 03 можно от 110 000 до 170 000 юаней (примерно от 1,3 до двух миллионов рублей). Учитывая таможенные пошлины, утильсбор, а также стоимость доставки и другие расходы цены на модель для российских покупателей будут значительно выше.

Ранее стало известно, что компания Сhery везет в Россию кроссовер Tiggo 9. При этом модель, которая будет доступна на отечественном рынке, будет отличаться от автомобиля, который продают на родине.