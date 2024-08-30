Как выяснила "Российская газета", обновленные кроссоверы Jetta VS5 и VS7 начнут продавать в России в октябре. Главные изменения относятся к внешнему виду автомобилей, в то время как их технические характеристики останутся прежними.

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Так, модель VS5 получила не только новую переднюю часть с Х-образной решеткой радиатора, но и другие бампера, плоский фирменный логотип и буквы бренда Jetta на крышке багажника. VS7 обзавелась оригинальной безрамочной решеткой радиатора.

В то же время вся центральная консоль и дверные карты обновленных машин выполнены из нового мягкого материала, а сиденья получат более стильную ромбовидную прострочку.

В Китае рестайлинговый VS5 стоит 87,9-121,9 тысячи юаней (1,046-1,45 млн рублей). Стоимость "старшего" VS7 составила 107,9-141,9 тысячи юаней (1,28-1,68 млн рублей).

Напомним, модельный ряд Jetta в России представлен седаном VA3 стоимостью 1 928 000 рублей и двумя кроссоверами - VS5 и VS7, с ценой от 2 952 000 и 3 217 000 рублей.

Седан комплектуется атмосферником 1.5 литра с гидрокомпенсаторами и распределенным впрыском - его мощность 110 л.с., для VS5 и VS7 предусмотрен мотор 1.4 TSI мощностью 150 л.с. Для обоих двигателей предусмотрен классический гидроавтомат Aisin на шесть ступеней.