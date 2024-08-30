Infiniti заменит QX50 кроссовером на базе Nissan X-Trail

Infiniti попрощается с QX50 и QX55, но выпустит несколько новинок.

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Японская марка в ближайшие годы собирается обновить свою линейку кроссоверов, пишет Automotive News. QX50 и QX55 снимут с конвейера в 2026 году, и прямых наследников у них не будет. Зато появится несколько совершенно новых моделей, в числе которых будут конкурент Lexus RX и гибридный кроссовер на базе Nissan X-Trail/Rogue. А вот электрический спортседан задержится из-за падения спроса на «батарейные» машины.

Соперником Lexus RX станет среднеразмерный кроссовер QX65. Такой индекс Infiniti запатентовала еще в 2022 году, а в 2023-м показала тизер будущей новинки. Появиться она должна тогда же, когда из линейки исключат QX50 и QX55 — в 2026 году.

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QX65 будет представлять собой купеобразную версию существующего трехрядного QX60. Под капотом ожидается та же двухлитровая «турбочетверка», которую американский QX60 получил после обновления.

В 2025 году с производства будет снят Q50, и с этого момента в линейке Infiniti седанов не останется. Руководство обещало, что «дух Q50 будет жить» в новом электрокаре, однако его придется подождать. Инсайдеры сообщают, что разработку приостановили из-за падающего спроса на электромобили. В этом вопросе компания будет реагировать на тренды рынка незамедлительно, сказал Джереми Папен, председатель Nissan America.

Что касается QX50 и QX55, то причина их отставки — низкий продажи. И если на стартовый QX50 спрос есть, хоть и падает из года в год, то QX55 можно назвать провальным: за второй квартал в США было реализовано менее двух тысяч экземпляров.