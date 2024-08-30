Названы автомобили, которые используют подставщики

Автоподставщики чаще всего сидят за рулём премиальных машин.

© Quto.ru

Мошенники до сих пор часто подставляют водителей на российских дорогах. Автоюрист, автор YouTube-канала «Анти ДТП» Николай Лагун рассказал Gazeta.ru о том, на каких автомобилях чаще всего ездят автоподставщики. По его словам, они используют премиальные модели: Infiniti, Audi A8 или S8, Cadillac, BMW 7 Серии, Mercedes-Benz S- или Е-класса.

Как правило, автомобили выглядят презентабельно, но на кузове часто видно следы предыдущих ДТП. А если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что кузов собран из разных частей: детали разного тона, очевидные зазоры между деталями, следы дешёвого ремонта.

За внешним видом скрывается неудовлетворительное состояние. Чаще всего такие машины покупают по самому низу рынка, а покупка окупается после нескольких подстав.

Чаще всего автоподставщики управляют автомобилями, которые были выпущены с 2005 по 2010 гг. Эксперт назвал такие машины «некропремиумом» — модели, содержание которых уже становится убыточным, а ежедневная нормальная эксплуатация становится невозможной из-за множества технических проблем.

Кроме того, часто автоподставщики используют праворульные машины, которые были выпущены в конце 90-х гг. или в начале 2000-х. Стоимость их ремонта по ОСАГОА зачастую превосходит реальную стоимость, которую нужно потратить на восстановление машины.