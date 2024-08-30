Россияне потратили рекордную сумму на автомобили с пробегом

Российский рынок подержанных машин установил новый рекорд.

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В июле 2024 года жители России потратили на легковые автомобили с пробегом 620 миллиардов рублей, подсчитали в «Автостате». Как отмечают аналитики, это оказалось рекордом за все время наблюдений за вторичным рынком. В последний раз крупнейшая сумма была зафиксирована в марте и составила 607 миллиардов рублей.

В апреле было потрачено чуть меньше, чем в марте, — 602 миллиарда рублей. Дальше показатель снижался: в мае и июне он опустился ниже отметки в 600 миллиардов, а в июне составил 562 миллиардов рублей. То есть, по сравнению с июнем сумма выросла на 10 процентов. А если сравнивать с июнем 2023 года, то на 17 процентов: тогда россияне купили б/у-машин на 531 миллиард.

Рекордный результат июля объясняется активными продажами: за этот месяц на «вторичке» было реализовано максимальное количество автомобилей за последние 11 месяцев.

Почти все деньги — 90 процентов — ушли на иномарки с пробегом. На них новые хозяева потратили 564,4 миллиарда рублей. Отечественные автомобили обошлись россиянам в 55,6 миллиарда.

В целом за семь прошедших месяцев 2024 года россияне выложили на б/у-автомобили почти 3,8 триллиона рублей. В прошлом году сумма была на 18 процентов меньше.

Что касается новых машин, то июль траты жителей РФ на них составили 404,6 миллиарда рублей. Здесь разделение почти аналогичное: на иномарки пришлось 85 процентов, на российские авто — 15.