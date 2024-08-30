Дорожные камеры в Москве начали фиксировать еще одно нарушение

В Москве камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) приступили к фиксации нарушения вывоза строительного мусора. Об этом говорится в сообщении столичного департамента транспорта в его официальном Telegram-канале.

Запуск осуществлен в тестовом режиме. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, речь идет о 30 камерах, установленных у объектов, где образуются отходы, и на маршрутах движения перевозчиков. Административная ответственность за несоблюдение порядка обращения с отходами строительства и сноса была установлена властями в июне 2024 года.

Сумма штрафов для граждан составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 250 тыс. рублей. За повторное нарушение размер штрафа для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, для юрлиц — от 250 тыс. до 300 тыс. рублей.

В департаменте отметили, что при транспортировке строительного мусора необходимо зарегистрироваться в специальной системе АИС «ОССИГ» (Автоматизированная информационная система «Отходы строительства, сноса и грунта»), которую создали для контроля за перевозкой отходов и правильностью их утилизации.

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