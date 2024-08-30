Эксперты рассказали, какие комплектации автомобилей продавать выгоднее всего

Названы самые выгодные для перепродажи комплектации автомобилей.

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Одни дополнительные опции могут поднять будущую цену продажи автомобиля, а другие — её снизить. Эксперты «СебрАвто» рассказали, в каких случаях комплектация сыграет роль при последующей перепродажи автомобиля. Так, главным фактором, который влияет на цену, специалисты назвали соответствие комплектации сегменту автомобиля.

Машину массового сегмента проще всего продать в базовой версии. Покупатели ожидают наличие кондиционера, ABS, центрального замка и подушек безопасности. А наличие бесключевого доступа и круиз-контроля не будут играть глобальной роли, так как от бюджетных автомобилей этих функций покупатели не ожидают.

В среднем ценовом сегменте самым ликвидным будет автомобиль в средней комплектации. Базовые версии покупатели таких машин приобретают неохотно, а топовые версии по цене уже относятся к более высокому ценовому сегменту. Важны «комфортные» функции, утверждают эксперты: климат-контроль, зимний пакет, камеры кругового обзора, системы активной и пассивной безопасности.

В премиальном сегменте покупатели отдают предпочтение топовым версиям с дорогими аудиосистемами, качественной оптикой, интеллектуальными системами вождения, качественными материалами отделки.

Кроме ценового сегмента, роль играет ещё и его история. Например, к машинам Kia Rio или Hyundai Solaris в средней комплектации в жёлтом и белом цветах покупатели относятся настороженно, потому что такие автомобили обычно используются в такси. То же самое относится к кроссоверам белого цвета в базовом исполнении Nissan Qashqai или Chery Tiggo 4. Эти модели часто встречаются в каршеринге.

Кроме того, существуют ассоциации между автомобилем и портретом водителя. Так, по мнению покупателей, за рулём розового Ford Mondeo, вероятнее всего, сидел представитель косметической компании. Не каждый покупатель готов приобрести такую машину вместе с ассоциациями, которые он тоже будет транслировать, сев за руль.

Отдельно специалисты выделяют премиальные машины со спортивными пакетами. Достаточно быстро продаются модели BMW в пакете M-Performance, Mercedes-Benz с пакетами AMG или Audi с приставкой S-Line. Наличие специальной комплектации часто позитивно воспринимается собственником машины и его окружением.

А вот тюнингованные автомобили неважно продаются на обычных площадках, зато пользуются спросом в узких кругах среди своих, таких же любителей тюнинга.