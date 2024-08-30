Сhery показала большой седан с экранами на кузове

Посмотрите на большой седан принадлежащего Сhery суббренда Fulwin.

© Motor.ru

У Fulwin долгая история: такое название носила самая первая модель Chery 1999 года, затем ей на смену пришел Amulet, который продавался в том числе в России. На годы товарный знак Fulwin был забыт, пока Сhery не решила его воскресить для линейки гибридных и электрических моделей. Одну из них, большой седан Fulwin E05, рассекретили накануне открытия автосалона в китайском Чэнду.

Fulwin E05 — четырехдверка с колесной базой 2,9 метра, и по этому пока единственному озвученному параметру она сопоставима с недавно вышедшим на российский рынок Geely Preface (2,8 метра). У седана довольно стандартный для электрического автомобиля дизайн экстерьера с «глухой» панелью вместо радиаторной решетки и выдвижными дверными ручками. Но есть и особенность: несколько небольших экранчиков, один из которых расположен на левом переднем крыле и предназначен для отображения уровня заряда, а второй — на центральной стойке.

© Chery

© Chery

© Chery

© Chery

В салоне центральное место занимает внушительных размеров планшет, с которого и осуществляется управление основными функциями автомобиля, так как физические кнопки можно наблюдать только на рулевом колесе. За рулем установлена прямоугольная цифровая панель приборов. Заявлены охлаждаемый бокс, штатный видеорегистратор, продвинутая система автоматической парковки и комплекс электронных ассистентов.

Информации о силовых установках пока нет, но, как пишут китайские СМИ, Fulwin E05 предложат как в полностью электрическом варианте, так и в виде гибрида. Подробности появятся 3 августа, именно в этот день седан должен дебютировать на автосалоне в Чэнду.

Пока же модельная линейка Fulwin состоит из седана A8 и кроссоверов T6, T9 и T10 — их топливные аналоги это Chery Arrizo 8, Explore 06 (в России известен как Jaecoo J7), Tiggo 8L и Tiggo 9 соответственно. Также на подходе еще один SUV с индексом E06 и седан F9.