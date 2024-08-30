УАЗ опроверг прекращение выпуска «Хантера»

Ульяновский автозавод: внедорожник «Хантер» продолжит выпускаться.

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Как рассказал редакции Quto представитель компании, в Ульяновске сохраняют сборку «Хантеров» — никаких предпосылок, чтобы отказываться от рамной модели, нет. Более того, в будущем автомобиль, которому исполнилось 52 года, ждут обновления, улучшения и спецверсии.

Очевидно, что главным покупателем «Хантеров» продолжает оставаться российское оборонное ведомство, у которого просто отсутствует альтернативный вариант рамного полноприводника. А, значит, выпуск ветерана будет продолжаться максимально долго.

Кстати, юридически автомобиль является представителем «грузовой» категории N1G — это позволяет производителю обходить некоторые требования «легковой» сертификации. Машиной можно управлять, имея права категории B, но нельзя ездить там, где это запрещено грузовикам.

Между тем, УАЗ внепланово поднял зарплаты работникам. В компании считают, что сотрудники достойны большего, так как выполняют производственные планы.