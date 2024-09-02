BMW приготовила пакет М-деталей для нового X3

Кроссовер BMW X3 получил комплект спортивных деталей M Performance. Баварская марка в июне представила X3 нового поколения G45. М-версии у него пока нет, а по данным источников, и вовсе не будет. Однако уже можно сделать обычный X3 похожим на «горячую» модификацию с помощью пакета M Performance, включающего в себя, помимо прочего, большие литые колесные диски, крупный спойлер-козырек на крышу и различные улучшения для интерьера.

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Детали из пакета M Performance Parts изготовлены из армированного углеродным волокном пластика, синтетического полиамида и полиуретана. Все они откалиброваны для улучшения аэродинамических характеристик.

Новый X3 предлагают украсить глянцево-черным сплиттером, новыми колесами с Y-образными спицами размерностью 20 либо 22 дюйма, фирменными зеркалами BMW M, наклейками и карбоновой крышкой топливного бака.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

Сзади — черный диффузор и большой спойлер на крыше. Они тоже выполненные в черном глянце, но опционально козырек могут выкрасить в оттенок кузова. В версии X3 M50 xDrive можно установить четыре карбоновых патрубка выхлопной системы.

Салон можно дополнить порогами из углепластика или алюминия, стальными педалями и ковриками с контрастной строчкой. Также в комплекте есть брелок для ключей из алькантары и кожи под карбон.

Поколение G45 стало самым драйверским в истории BMW X3. Кроссоверу модернизировали стабилизаторы поперечной устойчивости, улучшили рулевое управление и аэродинамику. В гамму двигателей вошли только электрифицированные силовые установки, самая мощная из которых позволяет разогнаться с места до 100 километров в час за 4,6 секунды.