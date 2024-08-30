Завод «Lada Ижевск» выпустил юбилейный Lada Largus

Автозавод «Лада Ижевск» сдал 10-тысячный автомобиль Lada Largus.

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Серийное производство автомобилей модели стартовало 15 мая 2024 года. Таким образом, чтобы сделать 10 000 машин, предприятию потребовалось 3,5 месяца. До этого «Ларгусы» собирались на тольяттинской конвейере В0, где также делали другие автомобили на платформе альянса Renault-Nissan.

Напомним, что АвтоВАЗ провёл своеобразную рокировку: в Тольятти теперь собирают Lada Vesta, а в Ижевске — Lada Largus, хотя прежде было наоборот. При этом ижевские «Ларгусы» отличаются подвеской, так как инженеры слегка изменили конфигурацию ходовой части.

Также добавим, что недавно автогигант поднял качество сварки кузовов этой модели. На линии сварки основания кузова появились 2 современных сварочных робота, которые наносят точки по зарнее заложенной карте. Кроме того, гарантируется отсутствие «непровара».

Между тем, фанаты улучшили микроклимат Lada Vesta, Largus и XRAY. В этих моделях изначально реализована подача воздуха для пассажиров заднего ряда под передними сиденьями.