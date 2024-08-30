Стало известно, допускается ли обгон «паровозиком» на дорогах

В России допускается обгон попутных автомобилей «паровозиком». Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов со ссылкой на разъяснения Верховного суда РФ (ВС).

© РИА Новости

Он обратился в суд для получения разъяснений по поводу применения пункта 11.2 ПДД и судебной практики в части привлечения к административной ответственности водителей за обгон транспортного средства (ТС) при следовании за движущимся впереди ТС, когда оно выполняет обгон или объезд (так называемый обгон «паровозиком»).

Так, на дорогах страны запрещен обгон движущегося впереди транспортного средства, производящего обгон или объезд препятствия либо движущегося впереди по той же полосе и подавшего сигнал поворота налево, а также следующего позади ТС, начавшего обгон, говорится в постановлении пленума ВС № 20 от 25 июня 2019 года.

Дорожные камеры в Москве начали фиксировать еще одно нарушение

Также машину запрещено обгонять в том случае, если по завершении маневра водитель не может вернуться на свою полосу, не создавая опасности для движения или помех обгоняемому.

«То есть нельзя обгонять машину, которая сама в этот момент кого-то обгоняет (двойной обгон). Но совершить обгон за такой машиной (пристроившись паровозиком) – не запрещено», - говорится в сообщении.

Ранее «Известия» сообщили, что власти России выступили за введение дополнительного механизма информирования нарушивших ПДД водителей о допущенном ими правонарушении. Поправки в закон, который касается автомобильных дорог, направили на рассмотрение.