УАЗ анонсировал спецверсии и обновления внедорожника Hunter

УАЗ пообещал освежить внедорожник Hunter.

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С подачи московских автосалонов в СМИ распространилась информация, что с 1 сентября текущего года Ульяновский автозавод снимет с конвейера Hunter. На УАЗе ее опровергли: как пишет Drom со ссылкой на пресс-службу компании, внедорожник остается в строю и, более того, скоро получит некие спецверсии и обновления.

«Информация о прекращении выпуска UAZ Hunter не соответствует действительности. Модель находится в производстве, никаких решений о прекращении сборки не принималось, наоборот, автомобиль будет выпускаться, в том числе в виде спецверсий и с обновлениями», — сказали в пресс-службе.

О грядущих обновках для «Хантера» пообещали сообщить позже.

Сейчас Hunter доступен в двух версиях — Base Fleet и «Экспедиция» с расширенным внедорожным потенциалом. Последняя вернулась в автосалоны в марте нынешнего года вместе с «приключенческой» модификацией «Буханки» (СГР).

«Хантер» приводится в движение 2,7-литровым бензиновым двигателем ЗМЗ мощностью 112 лошадиных сил, работающим в паре с пятиступенчатой «механикой». Привод полный типа part-time.

Стоимость «Хантера» 2023 года выпуска с двигателем класса «Евро-0» составляет минимум 1 440 000 рублей, а за модель 2024-го с более экологичным мотором «Евро-5» просят от 1 510 000. «Экспедиционный» Hunter 2024 года оценивается в 1 820 000 рублей без учета скидок.