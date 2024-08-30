С молотка пустят редкий 47-летний автокемпер GMC в идеальном состоянии

С молотка пустят уникальный кемпер, которому почти полвека.

© Motor.ru

В сентябре 2024 года на продажу выставят автокемпер Jimmy Casa Grande, построенный на базе пикапа GMC 1977 года. Торги, которые состоятся в американском Далласе, проведет аукционный дом Mecum. Несмотря на полувековую историю, автодом пребывает в идеальном внешнем и техническом состоянии. Необычную модель выпускали в течение двух лет. За этот период было собрано около 1800 подобных кемперов.

В основе автодома лежит платформа пикапа GMC Jimmy, который модифицировала компания Chinook Mobilodge. Одной из особенностью кемпера является несъемный жилой модуль. При этом у большинства аналогичных машин тех лет отсек был мобилен. Учитывая, что многие Jimmy Casa Grande переделали обратно в обычные пикапы, представленный дом на колесах представляет собой коллекционную ценность.

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

В жилом модуле установлена небольшая кухня с холодильником и газовой плитой, а также два компактных дивана, которые можно трансформировать в двуспальную кровать. В списке опций автодома присутствует кондиционер, магнитола, усилитель руля и «кенгурятник» в передней части кузова. В движение кемпер приводит 5,7-литровый бензиновый V8.

В середине августа в Германии продавали необычный автокемпер, в основе которого лежит пожарный грузовик Mercedes-Benz. Причем машину использовали по назначению большую часть жизни.