Гиперкар Czinger побил рекорд Koenigsegg, установленный две недели назад
Гиперкар Czinger 21C установил новый рекорд трассы «Лагуна Сека» для серийных автомобилей, проехав круг за 1.24,75, сообщает издание CarBuzz. Предыдущий рекорд был установлен Koenigsegg Jesko Attack в середине августа и составлял 1.24,86.
Czinger 21C был представлен в 2020 году в Лондоне. Гиперкар создан с использованием техонологий 3D-печати, а также имеет редкую компоновку — кресло единственного пассажира находится позади расположенного по центру места водителя.
Под капотом у Czinger 21C 2,88-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и тремя электромоторами. В стандартной версии силовая установка гиперкара генерирует 932 кВт (1267 л. с.), но также доступен вариант с 1010 кВт (1373 л. с.).
Ранее гиперкар Czinger побил рекорд трассы в Гудвуде, а в будущем создатели автомобиля планируют установить рекорды «Нюрбургринга» и «Спа-Франкоршам».